Promozione, Girone C: i risultati della ventiseiesima giornata

Manca sempre meno alla festa del Nettuno nel Girone C che al termine della 26esima giornata è a -1 dal traguardo dell'Eccellenza.

Nettuno festa quasi pronta

La festa è quasi pronta in casa Nettuno. La formazione di mister Panicci travolge per quattro a zero la DuepigrecoRoma e vola verso l'Eccellenza. Al Nettuno infatti manca un punto per il matematico salto di categoria. Contro la DuepigrecoRoma, i verdeazzuri dominano dalle prime battute trovando la via della rete con Sbordone nel primo tempo e dilagando nella ripresa con un autogol, e con le reti di Laghigna e Ronci al primo gol con la maglia del Nettuno.

Gli altri risultati

Torna alla vittoria e al secondo posto in classifica il Palocco che cala il poker al Borghetto contro la Pescatori Ostia in una partita mai in discussione. Secondo gradino della classifica in solitaria anche per via della caduta casalinga della Fonte Meravilgiosa contro il Grifone Roma VIII. Tutto facile per il Velletri, sei a zero alla Vis Aurelia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 26esima giornata del Girone C