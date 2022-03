Promozione, Girone C: i risultati della diciannovesima giornata

La diciannovesima giornata del Girone C ci regala il nuovo sorpasso del Palocco ai danni del Nettuno in classifica dopo il pareggio degli uomini di Panicci ad Ostia.

Frena il Nettuno, sale il Palocco

Il Nettuno di Panicci viene fermato sullo zero a zero dalla Pescatori Ostia. Al Borghetto la partita è molto combattuta ma avara di emozioni. Le due formazioni ci provano con tiri dalla distanza che però non trovano lo specchio della porta. Approfitta del pareggio il Palocco che batte per uno a zero il Morandi con un gol di Pisilli e ritorna in vetta al girone C.

Gli altri risultati

Il Grifone Roma VIII crea , preca tantissimo ma vince meritatamente per tre a uno in casa contro l'Atletico Acilia. Col medesimo risultato cade l'Eur Torrino in casa del Velletri. Mentre grazie ad un gol per tempo la Virtus Ardea si libera della pratica DuepigrecoRoma che però recrimina con l'arbitro.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone C

