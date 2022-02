Promozione, Girone C: i risultati della diciottesima giornata

La diciottesima giornata del Girone C ha una nuova (vecchia) capolista: il Nettuno. La formazione di Laghigna e compagni ha infatti battuto il Palocco nel big match.

Nettuno vittoria e primo posto

Quella della squadra di mister Panicci è stata una vera e propria prova di forza. Il Nettuno (sceso in campo con una maglia contro la Guerra in Ucraina) ha battuto il Palocco con un netto tre a zero e si è ripresa la testa del Girone C. Protagonista di giornata Piro che con una doppietta nel primo tempo ha indirizzato la partita. Nella ripresa il Palocco ha provato ad alzare la testa e ha colto un palo, poi nel finale è arrivata la firma di Sbordone che ha dato il via alla festa. Nettuno primo, a pari punto col Palocco, per scontro diretto e differenza reti a favore.

Gli altri risultati

Festeggia la Pescatori Ostia che con i gol di Bucri e Natalizi fa suo il derby contro l'Ostiantica (1-2 risultato finale). Esulta anche l'Eur Torrino, che con la soddisfazione del ds Muto, supera con un netto tre a zero l'ostico Grifone Roma VIII. Vittoria di misura della Fonte Meravigliosa sul campo del Santa Maria delle Mole. Successo importante in chiave salvezza del Città di Pomezia contro la Vis Aurelia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 18esima giornata del Girone C:

