Promozione, Girone C: i risultati della diciassettesima giornata

Il Nettuno riaccende il girone C del campionato Promozione. Nella diciassettesima giornata la squadra di mister Panicci ha vinto e ha accorciato la classifica visto il pareggio del Palocco a Velletri.

Nettuno a caccia del Palocco

Il Nettuno ha messo nel mirino il Palocco. Laghigna e compagni si sono imposti per 4 a 3 in casa dell'Ostiantica con la rete decisiva proprio del bomber del Nettuno nel finale di gara quando ormai la partita sembrava dirigersi verso il tre a tre. Successo importante per la formazione di Panicci che accorcia sul Palocco, distante ora soltanto tre punti. La capolista infatti viene fermata a Velletri sul risultato di uno a uno. Il Palocco si salva dalla sconfitta soltanto nel finale dopo che il Velletri aveva assaporato la vittoria con un rigore di Sampaolo. Domenica prossima il grande appuntamento Nettuno-Palocco in parte decisiva per il proseguo del campionato.

Gli altri risultati

Pirotecnico 2 a 2 fra Fonte Meravigliosa e DuepigrecoRoma. La Fonte, due volte in svantaggio, acciuffa il pareggio soltanto nel recupero grazie ad uno splendido tiro dalla distanza di Taroni. La Pescatori Ostia torna alla vittoria al Borghetto contro il Città di Pomezia. La squadra di Albano, alla prima vittoria sulla panchina degli squali, è trascinata da Bucri e da Santucci autore di una doppietta. Tutto facile per il Grifone Roma che liquida il Morandi per 5 a 0, e per l'Eur Torrino che passa in casa della Virtus Ardea per 4 a 1.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 17esima giornata del Girone C:

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C