Promozione, Girone C: i risultati della ventesima giornata

Al termine del turno infrasettimanale della ventesima giornata del Girone C continua la lotta per il primo posto fra Palocco e Nettuno, con posizione invariate.

Il Palocco risponde al Nettuno

Il Palocco vince la difficile partita contro l’Eur Torrino per tre a due. Protagonista del match Cesaro autore di un gol e di un assist, ma è di Scerrati il gol che rende vano il tentativo di rimonta di Sebastianelli (gol e assist per lui) e compagni. Il successo permette al Palocco di mantenere il primo posto nel Girone C, tenendo distante il Nettuno che nel pomeriggio ha superato per tre a zero senza patemi il Morandi.

Gli altri risultati

Uno a uno con tante occasioni e portieri protagonisti in DuepigrecoRoma e Grifone Roma VIII. In vantaggio con Bottoni (in inferiorità numerica), la DuepigrecoRoma raggiunge il pari solo allo scadere con Policano dopo aver fallito un calcio di rigore con Deirossi. Si conferma al terzo posto la Fonte Meravigliosa che grazie ad un gol in mischia di Straniero batte l’Ostiantica. Alta classifica anche per il Santa Maria delle Mole che supera per tre a due la Virtus Ardea. Manita della Pescatori Ostia che al Borghetto supera per cinque a zero la Vis Aurelia.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della ventesima giornata del Girone C:

