Promozione, Girone C: i risultati della sedicesima giornata

La sedicesima giornata del Girone C vede ancora una volta la vittoria del Palocco che adesso allunga in classifica visto il passo falso del Nettuno primo inseguitore.

Poker del Palocco

Il Palocco ha vinto per quattro a due una difficile partita contro il Grifone. Cesaro è stato il trascinatore di giornata che con una tripletta ha portato il Palocco alla vittoria. I tre punti per il Palocco arrivano anche grazie ad un super approccio che ha portato la formazione capolista in vantaggio di due gol dopo pochi minuti. Il Grifone ha lottato anche in 10, ma non è riuscito a fare punti. Agli ospiti però la magra consolazione del gol più bello della partita: il sinistro fulminante di Mancini.

Le altre partite

Il Nettuno viene fermato in casa dal Velletri sull'1 a 1. La formazione di mister Panicci va subito in vantaggio ma poi arriva il pareggio di D'Amico, che nel finale di gara sfiora il colpo grosso. Albano alla sua prima panchina sulla Pescatori Ostia perde contro il Santa Maria delle Mole per via di una doppietta di Serafini. L'Eur Torrino torna a vincere e lo fa per due a uno contro il Monte Mario grazie ai gol di Sebastianelli e del capitano Ciccalotti.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della sedicesima giornata del Girone C:

Palocco-Grifone 4-2

DuepigrecoRoma-Vis Aurelia 3-1

Nettuno-Velletri 1-1

Santa Maria delle Mole-Pescatori Ostia 2-0

Eur Torrino-Monte Mario 2-1

Morandi-Virtus Ardea 1-0

Atletico Acilia-Fonte Meravigliosa 0-2

Città di Pomezia-Ostiantica 2-1

