Promozione, Girone C: le partite delle ventunesima giornata

Promozione Lazio Girone C

Continua il duello fra Palocco e Nettuno per la vetta del Girone C. La 21esima giornata può prolungare la sfida fra le due squadre impegnati in match sulla carta agevoli.

Palocco e Nettuno sfida infinita

Sfida infinita per la vetta. Il Palocco in casa ospita l’Atletico Acilia, il Nettuno la Vis Aurelia ultima. Sulla carta due partite nettamente alla portata per le prime due della classe che affronteranno due formazioni che navigano nelle zone basse di classifica.

Le altre partite

Interessante la sfida fra Grifone Roma VIII e Santa Maria delle Mole rispettivamente quinta e quarta forza del Girone, staccate di sole tre lunghezze. Occhi puntati pure sul posticipo fra Fonte Meravigliosa, terza forza del campionato, contro Pescatori Ostia con gli Squali in ottima forma e reduci dal pareggio col Nettuno e dalla manita alla Vis Aurelia.

Di seguito il quadro completo delle partite della 21esima giornata

Fonte Meravigliosa-Pescatori Ostia

Vis Aurelia-Nettuno

Palocco-Atletico Acilia

Grifone Roma VIII-Santa Maria delle Mole

Virtus Ardea-Città di Pomezia

Velletri-DuepigrecoRoma

Morandi-Eur Torrino

Monte Mario-Ostiantica

