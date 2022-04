Promozione, Girone C: le partite della ventitreesima giornata

Domenica 3 aprile le formazioni del Girone C scenderanno in campo per affrontare la ventitreesima giornata. Spicca il big match fra Fonte Meravigliosa e Nettuno, rispettivamente terza e prima in classifica.

Il big match

Sfida di cartello in casa della Fonte Meravigliosa che ospita il Nettuno. I padroni di casa al Fabrizi di Morena hanno in settimana eliminato il Rocca Priora RdP dalla Coppa Italia e ora tentano il colpo grosso in campionato dove viaggiano al terzo posto solitario. Il Nettuno dopo le ultime vittorie è volato in solitudine al primo posto della classsifica prendendosi un margine di 4 punti sul Palocco secondo. Per Laghigna e compagni l'obiettivo è allungare ancora.

Le altre partite

Il Palocco è alla ricerca di riscatto. In casa ospiterà il Santa Maria delle Mole, sfida non semplice. Sfida interessante fra Virtus Ardea e Pescatori Ostia dopo la bella vittoria dei lidensi contro il Monte Mario nell'ultimo turno. Delicata e importante partite per uscire dalla zona calda sarà quella fra Eur Torrino e Atletico Acilia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventitreesima giornata del Girone C:

Eur Torrino-Atletico Acilia

Palocco-Santa Maria delle Mole

Fonte Meravigliosa-Nettuno

Monte Mario-Vis Aurelia

Virtus Ardea-Pescatori Ostia

Grifone Roma VIII-Ostiantica

Velletri-Città di Pomezia

Morandi-DuepigrecoRoma

