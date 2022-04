Promozione, Girone C: le partite della ventiseiesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

La 26esima giornata del Girone C del campionato Promozione si giocherà domenica 1 maggio. Diverse le partite interessanti da seguire in questo turno di campionato.

Il big match

Il big match di giornata del Girone C è quello fra Fonte Meravigliosa e Grifone Roma VIII. La formazione di casa dopo aver raggiunto il secondo posto con la vittoria allo scadere contro la Virtus Ardea, vuole staccare il Palocco ed innalzarsi come seconda forza solitaria del Girone C. Il Grifone invece vuole continuare a regalare bel calcio e gol mettendo nel mirino il terzo posto distante soltanto tre punti.

Le altre partite

Fra le partite da seguire c’è lo scontro fra Pescatori Ostia e Palocco. Al Borghetto gli Squali vorranno dimenticare l’autogol beffa di Grosso che ha tolto la vittoria nell’ultima partita contro il Velletri, mentre gli arancioblu vorranno dimenticare un girone di ritorno da incubo. Il Nettuno, capolista a +12 sulle seconde, in casa sfida la DuepigrecoRoma e spera di festeggiare una vittoria che vorrebbe dire Eccellenza. Scontro salvezza da non fallire fra Città di Pomezia e Eur Torrino.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 26esima giornata del Girone C

Nettuno-DuepigrecoRoma

Pescatori Ostia-Palocco

Fonte Meravigliosa-Grifone Roma VIII

Città di Pomezia-Eur Torrino

Ostiantica-Morandi

Santa Maria delle Mole-Atletico Acilia

Vis Aurelia-Velletri

Monte Mario-Virtus Ardea

