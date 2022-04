Promozione, Girone C: le partite della ventiquattresima giornata

La ventiquattresima giornata del Girone C si giocherà domenica 10 aprile. La sfida più affascinante del prossimo turno è quella fra Pescatori Ostia e Grifone Roma VIII.

Il big match

Al Borghetto andrà in scena la sfida più interessante della 24esima giornata. La Pescatori Ostia reduce dal successo importante contro la Virtus Ardea grazie ad una punizione di Vecchio che prima di uscire a regalato i tre punti ai suoi. Di fronte la formazione di Ostia, avrà il Grifone di un Bottoni in forma super e reduce dalla tripletta contro l’altra squadra lidense: l’Ostiantica. La partita promette spettacolo e soprattutto gol con le due squadre staccate a metà classifica distanziate di solo due lunghezze.

Le altre partite

Il Nettuno capolista solitario e in fuga in casa ospita l’Atletico Acilia, una partita che sulla carta non dovrebbe mettere in difficoltà la formazione di Panicci. Ci si aspetta una reazione, un segnale dal Palocco dopo tre sconfitte consecutive che ne hanno compromesso la classifica in casa del Città di Pomezia in lotta per la salvezza. Grande attesa anche per DuepigrecoRoma ed Eur Torrino, con gli ospiti scivolati nelle zone meno nobili della classifica.

Tutte le partite

Città di Pomezia-Palocco

DuepigrecoRoma-Eur Torrino

Nettuno-Atletico Acilia

Ostiantica-Velletri

Pescatori Ostia-Grifone Roma VIII

Santa Maria delle Mole-Morandi

Vis Aurelia-Virtus Ardea

Fonte Meravigliosa-Monte Mario

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C