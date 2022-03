Promozione, Girone C: le partite della ventesima giornata

Mercoledì 16 marzo le squadre del Girone C del campionato Promozione scenderanno in campo per la ventesima giornata. Big match del turno infrasettimanale la sfida fra DuepigrecoRoma e Grifone.

Il big match

DuepigrecoRoma-Grifone Roma VIII è la partita di cartello di questo turno infrasettimanale. A Roma Nord la formazione di casa cercherà la vittoria dopo lo scivolone esterno nell’ultimo turno contro la Virtus Ardea. Il Grifone invece reduce dalla vittoria contro l’Atletico Acilia punta alla vittoria che vorrebbe dire sorpasso. Tajarol e compagni infatti si trovano al sesto posto della classifica soltanto a -2 dalla DuepigrecoRoma.

Le altre partite

Continua il duello per il primo posto fra Palocco (46) e Nettuno (44). La capolista sarà ospite dell’Eur Torrino di Sebastianelli in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Velletri, mentre la formazione di Panicci in casa ospita il Morandi. La Pescatori Ostia (che ha fermato il Nettuno nell’ultima giornata per zero a zero) in casa attende la Vis Aurelia reduce dalla prima vittoria stagionale. Sfida salvezza fra Città di Pomezia e Monte Mario.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo della ventesima giornata del Girone C:

Nettuno-Morandi

Eur Torrino-Palocco

Atletico Acilia-Velletri

Ostiantica-Fonte Meravigliosa

Pescatori Ostia-Vis Aurelia

Santa Maria delle Mole-Virtus Ardea

Città di Pomezia-Monte Mario

DuepigrecoRoma-Grifone Roma VIII

