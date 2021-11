Promozione, Girone C: occasione di fuga solitaria per il Nettuno e tante sfide salvezza

L’ottava giornata del Girone C del campionato Promozione sarà importante in chiave lotta salvezza. Infatti sono tanti gli incroci fra le squadre che navigano nelle zone basse della classifica. In vetta sfida chiave fra Palocco e Santa Maria delle Mole.

Sfide salvezza

Tanti incroci per la salvezza nell’ottava giornata. Salta agli occhi la sfida fra Vis Aurelia e Monte Mario. Entrambe le squadre si trovano all’ultimo posto della classifica con un solo punto conquistato. Fondamentale vincere. Discorso non diverso da quello che vedrà a Torvajanica impegnate Città di Pomezia e Velletri. Entrambe con sei punti cercano la vittoria per prendere ossigeno.

Il Nettuno prova la fuga

Chi può approfittare del calendario per provare la fuga solitaria è il Nettuno. Infatti i primi in classifica giocheranno in casa col Fonte Meravigliosa, mentre il Palocco (che divide il trono col Nettuno con 17 punti) giocherà in trasferta sul campo del Santa Maria delle Mole, terzo con 14 punti.

Le partite dell’ottavo turno

Di seguito tutte le partite dell’ottava giornata del Girone C del campionato Promozione.