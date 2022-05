Promozione, Girone C: le partite della trentesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Nel Girone C è chiusa la lotta al titolo vinta dal Nettuno con netto anticipo. Resta viva invece la corsa alla salvezza con grande traffico nella zona playout.

Caos in zona playout

L’Ostiantica e Morandi si giocano la salvezza diretta. La formazione del litorale in casa affronterà il Santa Maria delle Mole formazione di alta classifica. Il Morandi avanti in classifica sfiderà in trasferta invece il Monte Mario già retrocesso.

Le altre partite

Il Nettuno campione affronta la retrocessa Città di Pomezia nell’ultima stagionale. Pescatori Ostia-DuepigrecoRoma rimane partita interessante. Virtus Ardea e Palocco si sfidano senza patemi di classifica e possono regalare spettacolo.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 30esima giornata del Girone C: