Promozione, Girone C: le partite della ventinovesima giornata

La ventinovesima giornata del Girone C del campionato Promozione, già vinto dal Nettuno, regala il big match proprio fra i verdeazzurri di mister Panicci e il Grifone Roma VIII.

Il big match

A Nettuno si attendono la festa per il salto di categoria in Eccellenza della formazione verdeazzurra conquistata con diverse giornate di anticipo, e una sfida accattivante contro il Grifone Calcio VIII. I ragazzi di Panicci nel turno precedente hanno avuto la meglio in rimonta sul Santa Maria delle Mole, mentre il Grifone quarta forza del girone è caduto al termine di un pirotecnico 4 a 3 contro la Virtus Ardea. La sfida promette gol e spettacolo fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

Le altre partite

Sfida da tenere d'occhio è quella fra DuepigrecoRoma e Ostiantica, con i padroni di casa che vogliono dimenticare la sconfitta con polemiche della giornata precedente. Occasione d'oro per l'Eur Torrino che alla ricerca di punti salvezza in casa sfida la Vis Aurelia ultima nel girone e già retrocesso. Il Palocco ospita il Monte Mario per blindare il primo posto.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della ventinovesima giornata del Girone C

Nettuno-Grifone Roma VIII

Palocco-Monte Mario

Duepigreco-Ostiantica

Eur Torrino-Vis Aurelia

Atletico Acilia-Pescatori Ostia

Morandi-Fonte Meravigliosa

Santa Maria delle Mole-Città di Pomezia

Velletri-Virtus Ardea

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C