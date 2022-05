Promozione, Girone C: le partite della ventottesima giornata

Tutto pronto per la 28esima giornata del Girone C del campionato Promozione già vinto dal Nettuno nello scorso turno.

Il big match

La grande sfida della 28esima giornata del Girone C metterà di fronte la Fonte Meravigliosa e il Palocco, rispettivamente terza e seconda forza del campionato. Gli ospiti dopo una grande prima metà di stagione sono crollati nella seconda parte e hanno visto il Nettuno scappar via. Per gli arancioblù l?obiettivo è conservare i sei punti di vantaggio sulla Fonte in ascesa nonostante la sconfitta nell?ultima giornata.

Le altre partite

Fondamentale per l?Eur Torrino tornare alla vittoria, ma la formazione amaranto dovrà vedersela al Borghetto contro una Pescatori Ostia in salute. Il Grifone farà visita alla Virtus Ardea. Il Nettuno già in Eccellenza in casa attende il Santa Maria delle Mole.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 28esima giornata del Girone C

Città di Pomezia-DuepigrecoRoma

Nettuno-Santa Maria delle Mole

Ostiantica-Atletico Acilia

Pescatori Ostia-Eur Torrino

Virtus Ardea-Grifone

Vis Aurelia-Morandi

Fonte Meravigliosa-Palocco

Monte Mario-Velletri

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C