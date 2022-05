Promozione, Girone C: le partite della ventisettesima giornata

Girone C

Domenica 8 maggio il Nettuno potrebbe festeggiare il salto in Eccellenza. Infatti nella 27esima giornata del Girone C del campionato Promozione alla formazione di Panicci servirà un punto per conquistare la matematica promozione di categoria.

Un punto all’Eccellenza

In trasferta contro la Virtus Ardea il Nettuno può festeggiare l’Eccellenza. Alla formazione verdeazzurra reduce dal poker alla DuepigrecoRoma, a +12 dalla seconda e a 4 giornate della fine basterà pareggiare per far partire la festa. La Virtus Ardea però reduce dalla vittoria contro il Monte Mario venderà cara la pelle.

Le altre partite

DuepigrecoRoma-Santa Maria delle Mole promette gol ed emozioni per una sfida di alta quota. Questo è quello che ci si aspetta pure da Eur Torrino e Ostiantica entrambe alla ricerca di punti salvezza. Il Grifone ospita il Monte Mario in una partita che sulla carta sembra non presentare difficoltà ai padroni di casa.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 27esima giornata

Atletico Acilia-Città di Pomezia

DuepigrecoRoma-Santa Maria delle Mole

Palocco-Vis Aurelia

Morandi-Pescatori Ostia

Velletri-Fonte Meravigliosa

Virtus Ardea-Nettuno

Eur Torrino-Ostiantica

Grifone Roma-Monte Mario

