Promozione, Girone C: le partite della nona giornata

La nona giornata del Girone C del campionato Promozione mette in scena ancora una volta la sfida a distanza fra le due capoliste della classifica: Nettuno e Palocco.

Continua la sfida fra Nettuno e Palocco

Nettuno e Palocco continuano a correre e ad allungare in classifica. Le due formazioni appaiate a 20 punti in classifica hanno vinto le loro rispettive partite nell'ultimo turno. Il Nettuno domenica 28 andrà ad Acilia, contro l'Atletico mentre il Nettuno in casa ospita il Città di Pomezia. Sulla carta due partite agevoli per le due squadre al comando del Girone C.

Le altre partite

Partita molto interessante fra Grifone Roma VIII e Pescatori Ostia. Gli squali sognano di continuare la loro striscia di quattro vittorie consecutive che gli ha portati al quarto posto proprio con il Grifone. La sfida servirà a capire le reali ambizioni di alta classifica delle due formazioni. L'Eur Torrino vuole tornare alla vittoria ma per farlo dovrà vedersela con il DuepigrecoRoma che con 16 punti segue il Nettuno e il Palocco, partita non facile. Cerca un altro scatto verso l'alto il Monte Mario contro il Fonte Meravigliosa.

Tutte le partite del Girone C

