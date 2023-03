Promozione, girone C: i risultati della ventunesima giornata

La domenica del girone C di Promozione Lazio è un sogno per il Fiumicino e bomber Pischedda, che con le sue quattro reti stende il Vescovio e si prende anche la vetta della classifica cannonieri. Alle spalle del Fiumicino secondo vince il Villa Adriana, e questo peggiora la situazione del Pescatori Ostia che inciampa in maniera pesante contro lo Zena Montecelio, complice la doppietta di Neroni. L'Arcadia impatta a Palocco e rosicchia un punto alla Lodigiani per la salvezza diretta, mentre il Palidoro si prende un successo importante contro l'Ardea per restare in zona playout.

FIUMICINO – ATLETICO VESCOVIO 4-2

LATINA BORGHI RIUNITI – OSTIANTICA 2-2

LODIGIANI – PONTINIA 1-2

PALOCCO – ARCADIA 0-0

VILLA ADRIANA – R. MORANDI 1-0

VIRTUS ARDEA – BORGO PALIDORO 0-2

ZENA MONTECELIO – PESCATORI OSTIA 4-0

PARIOLI – TIRRENO SANSA 3-3