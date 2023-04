Promozione, girone C: i risultati della ventottesima giornata

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Con il titolo già assegnato sono rimaste ancora la lotta salvezza e la lotta playoff nel girone C di Promozione Lazio, che vede il Pescatori Ostia già campione. Proprio i campioni steccano la prima, concedendo i tre punti al Morandi che così facendo aggancia la zona playout occupata dal Palocco, battuto da un Fiumicino che non vuole saperne di perdere la scia del Villa Adriana. Proprio il Villa tiene botta dominando il match con il Latina Borghi, dando in questo modo una chance al Tirreno Sansa, vittorioso contro l'Arcadia nello scontro salvezza, di dimezzare a tre punti lo svantaggio, a sole due giornate dalla fine del campionato.

FIUMICINO – PALOCCO 3-2

LODIGIANI – VIRTUS ARDEA 0-0

PONTINIA – OSTIANTICA 2-0

VILLA ADRIANA – LATINA BORGHI RIUNITI 3-1

ATLETICO VESCOVIO – BORGO PALIDORO 3-0

PARIOLI – ZENA MONTECELIO 3-2

R. MORANDI – PESCATORI OSTIA 2-1

TIRRENO SANSA – ARCADIA 2-1