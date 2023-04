Promozione, girone C: i risultati della ventisettesima giornata

Il girone C di Promozione Lazio è alle battute finali e la parola fine per quanto riguarda la promozione diretta la scrive il Pescatori Ostia, vincitore per 1-0 al Borghetto contro il Pontinia e matematicamente in Eccellenza. La squadra ostiense ha approfittato del risultato negativo del Villa Adriana, caduta in trasferta contro la Virtus Ardea e a dieci punti a tre giornate dalla fine che vogliono dire secondo posto. Proprio la Virtus Ardea accorcia sul Villa, ora a due punti di distanza, mentre l'Ostiantica si prende tre punti cruciali nel rocambolesco 4-3 contro l'Atletico Vescovio e si porta ai margini della zona playoff. In zona salvezza successo importante del Borgo Palidoro, che accorcia sull'Arcadia travolgendola in casa per 3-0 e uscendo così dalle sabbie mobili della retrocessione diretta. Sorride anche il Tirreno Sansa, vincitore nella trasferta di Fiumicino e ora a sei punti da un difficilissimo penultimo posto che significherebbe playout.

BORGO PALIDORO – ARCADIA 3-0

FIUMICINO – TIRRENO SANSA 1-2

LATINA BORGHI RIUNITI – PARIOLI 3-4

OSTIANTICA – ATLETICO VESCOVIO 4-3

PALOCCO – LODIGIANI 1-3

PESCATORI OSTIA – PONTINIA 1-0

VIRTUS ARDEA – VILLA ADRIANA 1-0

ZENA MONTECELIO – R. MORANDI 0-2