Promozione, Girone C: i risultati della ventiseiesima giornata

Torna con una doppia sorpresa il girone C di Promozione Lazio, con la capolista Pescatori Ostia che si arrende in trasferta ad un Atletico Vescovio coriaceo e che così facendo accorcia a sei punti dalla salvezza diretta. Non ne approfitta il Villa Adriana, che in casa crolla sotto i colpi del Palocco e vede i palocchini avvicinarsi proprio a solo due punti da loro per il secondo posto. In zona salvezza successo importante del Borgo Palidoro, che travolge il Tirreno Sansa sempre più ultimo grazie a Cesaro e vola a meno uno dal Latina Borghi Riuniti per il penultimo posto playout.

ARCADIA – OSTIANTICA 1-2

ATLETICO VESCOVIO – PESCATORI OSTIA 2-1

LODIGIANI – FIUMICINO 2-1

PARIOLI – VIRTUS ARDEA 1-3

PONTINIA – ZENA MONTECELIO 2-1

R. MORANDI – LATINA BORGHI RIUNITI 1-0

TIRRENO SANSA – BORGO PALIDORO 1-3

VILLA ADRIANA – PALOCCO 1-2