Promozione, girone C: i risultati della ventiquattresima giornata

Torna il weekend di Promozione e il girone C del Lazio non smette di regalare sorprese. Questa settimana la notizia è la sconfitta della capolista Pescatori Ostia, battuta per 2-1 clamorosamente dal Borgo Palidoro penultimo in classifica. Ad approfittarne, alle sue spalle, solo il Villa Adriana che cala il tris con la Lodigiani e accorcia a meno sette, mentre il Fiumicino terzo viene fermato nella trasferta di Parioli. Occasioni per ricucire per il Palocco, corsaro contro il Morandi in trasferta, e lo Zena Montecelio, che ringrazia Bernardini e piegando l'Arcadia vola a otto punti dal Pescatori Ostia capolista. In zona retrocessione oltre al Palidoro si scuote anche l'ultima in classifica Tirreno Sansa, 2-0 fondamentale all'Ostiantica e che fa restare incollata la squadra romana al treno dell'ultimo posto playout guidato dal Palidoro.

ARCADIA – ZENA MONTECELIO 0-1

BORGO PALIDORO – PESCATORI OSTIA 2-1

PONTINIA – VIRTUS ARDEA 1-2

VILLA ADRIANA – LODIGIANI 3-0

ATLETICO VESCOVIO – LATINA BORGHI RIUNITI 2-2

PARIOLI – FIUMICINO 1-1

R. MORANDI – PALOCCO 1-2

TIRRENO SANSA – OSTIANTICA 2-0