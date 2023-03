Promozione, girone C: i risultati della ventiduesima giornata

Prove di fuga nel girone C di Promozione Lazio, con i Pescatori Ostia che infliggono un durissimo 7-1 a domicilio al Tirreno Sansa e volano a sette punti di vantaggio sul Fiumicino, fermato dal Pontinia in un pareggio senza reti. Sconfitta nettissima per il Villa Adriana, che contro il Parioli subisce un pesante 5-1, mentre l'Ostiantica non sfrutta l'occasione perdendo per mano di Libertini e Perrone con un Zena Montecelio corsaro ad Ostia. In zona salvezza si scuote l'Atletico Vescovio, che davanti ai suoi tifosi batte per 3-2 il Palocco e si rilancia in ottica salvezza così come il Latina Borghi, vittorioso in trasferta con il Borgo Palidoro grazie a De Carolis.

ARCADIA – VIRTUS ARDEA 1-0

BORGO PALIDORO – LATINA BORGHI RIUNITI 2-3

OSTIANTICA – ZENA MONTECELIO 0-2

ATLETICO VESCOVIO – PALOCCO 3-2

PARIOLI – VILLA ADRIANA 5-1

PONTINIA – FIUMICINO 0-0

R. MORANDI – LODIGIANI 2-1

TIRRENO SANSA – PESCATORI OSTIA 1-7