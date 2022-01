Promozione, Girone C: ecco quando si giocano i recuperi

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Da mercoledì 26 gennaio a mercoledì 9 febbraio, in quattro giornate saranno recuperare le partite del Girone C del campionato Promozione rinviate nel mese di gennaio a causa dell'innalzamento dei contagi per Covid-19.

Dodici recuperi in quattro giornate

Sono ben 12 le partite da recuperare nel Girone C, che sono saltate a causa del Covid. La prima data da segnare sul calendario è quella del 26 gennaio quando si giocherà Città di Pomezia-Atletico Acilia, prevista lo scorso 19 dicembre 2021 e valevole per la dodicesima giornata.

Domenica 30 gennaio invece sarà la date del recupero della 14esima giornata con in programma ben sei partite: Città di Pomezia-Santa Maria delle Mole, Fonte Meravigliosa-Morandi, Monte Mario-Palocco, Ostiantica-DuepigrecoRoma, Pescatori Ostia-Atletico Acilia, Vis Aurelia-Eur Torrino.

Domenica 6 febbraio con DuepigrecoRoma-Pescatori Ostia, Eur Torrino-Fonte Meravigliosa, Nettuno-Città di Poemzia e Morandi-Monte Mario si chiuderà la 15esima giornata. La partita fra DuepigrecoRoma e Città di Pomezia, valida per 13esima giornata, sarà recuperata invece mercoledì 9 febbario.