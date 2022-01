Promozione, Girone C: pari fra Nettuno e Grifone. Rinviate sei partite

Due partite giocate su otto, questo è il bilancio della 14esima giornata del Girone C del campionato Promozione. In campo soltanto Grifone contro Nettuno e Virtus Ardea contro Velletri, le altre partite rinviate per Covid.

Pari per il Nettuno

In casa del Grifonel il Nettuno passa subito in vantaggio con Sbordone. L'esterno supera in velocità la retroguardia avversaria, salta il portiere e al quarto minuto sigla il momentaneo 1 a 0. Poco dopo Scarsella, portiere del Nettuno è formidabile su Tajarol e nega il pareggio. Il portiere si ripete poi su Zappalà, arma in più del Grifone. Il Nettuno sfiora il raddoppio con Laghigna ma il sinistro dell'attaccante termina di poco alto. Nella ripresa i padroni di casa arrivano al pareggio con Tajarol che di testa sfrutta al massimo un calcio di punizione battuto da un compagno. Il Nettuno resta in 10 per un espulsione, e la partita termina in pareggio. Con questo risultato il Nettuno sfruttando il rinvio della partita del Palocco, raggiunge la testa del Girone con 33 punti. Grifone terzo con 24.

Nell'altra partita la Virtus Ardea batte per 3 a 1 il Velletri.

Risultati e classifica

Di seguito il quadro dei risultati e della classifica della 14esima gironata del Girone C:

Fonte Meravigliosa-Morandi rinviata

Grifone Roma VIII-Nettuno 1-1

Monte Mario-Palocco rinviata

Virtus Ardea-Velletri 3-1

Città di Pomezia-Santa Maria delle Mole rinviata

Pescatori Ostia-Atletico Acilia rinviata

Ostiantica-DuepigrecoRoma rinviata

Vis Aurelia-Eur Torrino rinviata

