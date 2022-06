Promozione, tutti i verdetti del Girone B

Girandola di emozioni nell'ultimo giorno della stagione del Girone B del campionato Promozione. In ballo c'erano ancora i posti salvezza e soprattutto lo spareggio per andare in Eccellenza.

Fiano Romano sei eccellente

Il Fiano Romano ha vinto lo spareggio contro la Romulea e ha conquistato così il diritto di giocare in Eccellenza nella prossima stagione. Sul campo neutro dell'Ottavia, la formazione di Antoniutti si è imposta per uno a zero grazie alla rete di De La Vallèe arrivata nella ripresa. Nulla hanno potuto Amorosino (il migliore della Romulea) e compagni. Le due formazioni si sono giocate l'accesso in Eccellenza nello spareggio dopo aver terminato entrambe la regular season al primo posto nel Girone B con 60 punti.

Questo il post sui social con cui il Fiano Romano ha festeggiato la vittoria: "Si è conclusa una stagione, abbiamo dato tutto fino alla fine, ci abbiamo sempre creduto, abbiamo lottato, vinto, battagliato su ogni pallone. È stata una conclusione meritata, un traguardo storico per questa società che dal primo giorno ci ha messo anima e cuore. Un ringraziamento speciale al presidente, al vice presidente e a tutto lo staff, ai giocatori, al Mister e a chi ci ha sempre sostenuto. Dopo un anno di sacrifici e vittorie, possiamo dirlo: siamo in ECCELLENZA".

I risultati dei playout

Due le partite di playout giocate per quanto riguarda il Girone B. Nomentum-Almas è terminata uno a uno, con i padroni di casa avanti con Sacripanti e ripresi da Savelloni. Il pareggio però premia il Nomentum in virtù del miglior piazzamento in campionato. Al Gentili la salvezza se la guadagna il Settebagni che vince per due a zero il Derby contro il Fidene. In rete Barricelli e Ragaglini.

I verdetti del Girone B

Ecco di seguito i verdetti del Girone B

Promossa in Eccellenza: Fiano Romano

Retrocesse in Prima Categoria dopo playout: Fidene e Almas

Retrocesse dirette in Prima Categoria: Guidonia, Setteville, Castrum Monterotondo.