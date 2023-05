Promozione, Girone B: tutti i verdetti

Finisce la stagione del Girone B del campionato Promozione. L’ultima giornata ha detto fine alle ostilità per quasi tutte le squadre: infatti saranno due i play out che determineranno le utlime due formazioni a salvarsi.

Amatrice in Eccellenza

Chi conclude festeggiando è l’Amatrice. Colangeli e compagni favoriti alla vittoria finale hanno conquistato con diversi turni di anticipo il salto in Eccellenza rendendo indolore la sconfitta al Tilesi nell’ultimo turno contro la Tor Lupara. I ragazzi di mister Angelone hanno vinto mostrando i muscoli dopo un testa a testa lungo settimane con il Settebagni.

La griglia dei play out

Come per il Girone A, saranno due i play put per il gruppo B. La BF Sport sconfitta dal Sant’Angelo Romano in casa sfiderà il Valle del Peschiera che ha chiuso il suo campionato a -7 dai gialloneri. Altra sfida salvezza fra il Tor Lupara (in casa) e il Grifone Gialloverde entrambe vincenti nella trentesima giornata.

Passo Corese retrocesso

Fanalino di coda già ad avvio di stagione un Passo Corese rinnovato. La formazione bianconera conosceva già il suo futuro in Prima Categoria dopo la mancata vittoria nello scontro diretto della settimana scorsa contro il Valle del Peschiera.