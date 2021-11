Promozione, Girone B: sfida salvezza fra Zena e Almas, la Romulea sogna il primo posto

Le squadre del Girone B del campionato Promozione si preparano a scendere in campo per la settima giornata. Gli occhi sono puntati sul posticipo delle 14:30 fra Zena Montecelio e Almas Roma sfida salvezza. Nei piani alti invece, la Romulea sogna il sorpasso al primo posto sul Passo Corese.

Le sfide clou del Girone B

In Zena-Almas ci saranno sul campo punti importanti. Le due squadra appaiate in classifica con cinque punti, vengono da un turno non esaltante. Lo Zena è reduce dalla sconfitta ad Amatrice mentre l'Almas dal pareggio casalingo sul Nomentum. La sfida è in programma domenica 14 novembre alle ore 14:30.

Compito più difficile per il Castrum Monterotondo,che invischiato nella lotta salvezza farà visita alla Romulea che vive un gran momento di forma. Dopo la vittoria nell'ultimo turno contro il Setteville, la Romulea sogna il sorpasso in vetta alla classifica ai danni del Passo Corese. La capolista sarà in scena in trasferta sul campo del Futbol Montesacro. Sperano in uno stop anche Fiano Romano e Poggio Mirteto entrambe a 11 punti.

Interessante anche la sfida fra il Settebagni e il Fidene in gran spolvero dopo le ultime vittorie.

Girone B, le partite della settima giornata

A seguire il calendario completo della settima giornata del Girone B del campionato Promozione:

Romulea-Castrum Monterotondo

Settebagni-Fidene

Zena-Almas

Bf Sport-Guidonia

Nomentum-Fiano Romano

Futbol Montesacro-Passo Corese

Poggio Mirteto-Amatrice

Settevile-Sporting Montesacro

