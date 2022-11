Il Settebagni vola, Merciari: "C'è entusiasmo, vogliamo fare più punti possibili"

Il Settebagni è una delle belle sorprese del Girone B del campionato Promozione. Dopo la salvezza conquistata lo scorso anno ai play out nel derby contro il Fidene in questa stagione il Settebagni è rinato. Tanti cambi, in panchina e in campo e adesso il primo posto nel girone. A parlare del momento d’oro della squadra a RomaToday è Flavio Merciari, trequartista classe 1999.

Merciari ha messo lo zampino, con un assist, nella vittoria per tre a zero del Settebagni contro il Tor Lupara nell’ultimo turno che è valso alla formazione di Laurentini il primato solitario nel girone. ”È stata una partita più complicata di quello che pensavamo e di quello che dice il risultato” – racconta Merciari – “Il Tor Lupara è una bella squadra giovane, che corre tanto e che fa tanto pressing. Noi siamo stati a bravi a reggere con la difesa e a trovare gli spazi per colpire. Il gol di Giulitti ha sbloccato la partita e poi l’abbiamo indirizzata nel verso giusto”.

Merciari ha fatto parte del gruppo che l’anno scorso ha conquistato la salvezza ai play out: “Rispetto alla stagione precedente sono cambiate tante cose. C’è un allenatore nuovo, è cambiato sia il preparatore atletico che quello dei portieri e poi il mercato ha portato ragazzi giovani che ci stanno dando davvero una grande mano. Nello spogliatoio c’è entusiasmo, il Settebagni è una famiglia, dai calciatori, allo staff a chi sta dietro e ci supporta in tutto. Poi i risultati positivi poi ci hanno aiutato dandoci una spinta in più dal pareggio all’esordio contro l’Amatrice proseguito con le vittorie e anche col pareggio sofferto contro lo Sporting Montesacro in un campo dove in poche faranno punti”.

Adesso l’infrasettimanale di Coppa con la sfida contro la Pescatori Ostia, capolista del Girone C una “partita di vertice” come la definisce Merciari e poi in campionato la sfida casalinga contro Cantalice: “Dobbiamo giocare la partita da capolista. Concentrarci molto sulla fase offensiva e fare gol. Alla fine conta quello per vincere”.

A livello personale gli idoli di Merciari sono Barella e Verratti, anche se Laurentini gli chiede un lavoro tecnico-tattico che si può definire un po' alla Calhanoglu: “La prima cosa importante è la visione di gioco, testa alta e giocare a due tocchi. Il mister mi sta schierando mezzala ma mi chiede un grande lavoro sia in fase offensiva calciando verso la porta, cercando l’assist ma anche di dare una mano in fase difensiva. È importante fare bene le due fasi di gioco per portare a casa i risultati”.

Se l’obiettivo personale del fantasista è quello di fare più gol della scorsa stagione (sei, ndr) per definire quello di squadra è ancora presto: “Il campionato è iniziato da poco, il nostro obiettivo è quello di fare più punti dello scorso anno. Essendo il Settebagni la salvezza è la prima cosa. Noi vogliamo divertirci e arrivare più in alto possibile. A metà campionato si vedrà per quale obiettivo giocare”.