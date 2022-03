Promozione, Girone B: i risultati della ventiduesima giornata

La ventunesima giornata del Girone B del campionato Promozione non regala grosse sorprese ma tanti gol. Il Passo Corese blinda il primo posto mentre il Fiano Romano si aggiudica il big match contro lo Sporting Montesacro.

Fiano Romano secondo

Il Fiano Romano ha battuto per due a zero lo Sporting Montesacro in uno spareggio di alta classifica. La vittoria permette alla formazione di mister Antoniutti di volare al secondo posto solitario. Il successo per il Fiano matura nella ripresa dopo che lo Sporting resta in 10 per un'espulsione. I padroni di casa sfruttano la superiorità numerica e passano in vantaggio con una splendida punizione di De La Vallée e con un tiro dalla distanza di Pileri.

Gli altri risultati

Vince in rimonta per tre a uno del Passo Corese sul campo del Settebagni confermandosi prima forza del Girone B. Al terzo posto Futbol Montesacro che rifila un poker maturato nella ripresa al Guidonia. Posizione in classifica del Futbol condivisa con Poggio Mirteto e il Bf Sport di Gentili che in casa con un due a zero si libera del Castrum. Goleada della Romulea (6 a 0 al Setteville) che si avvicina alle zone più nobili della classifica. Pirotecnico tre a tre fra Zena e Amatrice, che sa di beffa per il Grifone.

