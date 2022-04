Promozione, Girone B: i risultati della ventiquattresima giornata

Scoppiettante finale di campionato nel Girone B con la Romulea protagonista di una grande cavalcata. La ventiquattresima giornata infatti regala un campionato riaperto.

La Romulea batte il Passo Corese

La Romulea ha ufficialmente riaperto il campionato. La squadra di San Giovanni al Leprignano vince (quinta vittoria consecutiva per la formazione di De Luca) in rimonta per due a uno contro il Passo Corese. A Capena i padroni di casa vanno in vantaggio con un rigore di Barbetti poi però la Romulea è fortunata nel trovare il pareggio con l'incredibile autogol di Mechelli. Nella ripresa i capitolini giocano meglio e trovano la rete della vittoria col solito Mastromattei. La Romulea con questo risultato sale al secondo posto della classifica (aspettando il Fiano Romano) con 44 punti a due lunghezze dal Passo Corese capolista con 46 punti e alla terza sconfitta consecutiva.

Gli altri risultati

Cade il Futbol Montesacro in casa dell'Amatrice per due a zero con i due portieri protagonisti che hanno parato un rigore a testa. Il Bf Sport butta via una vittoria che sembrava fatta subendo la rimonta (2-2) del Fidene. In una partita condizionata dal vento l'Almas supera il Settebagni mentre il Guidonia fa suo il Derby con il Setteville (4-1) con Franchitti autore di una tripletta. Neroni regala i tre punti allo Zena contro il Nomentum.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 24esima giornata del Girone B:

