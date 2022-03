Promozione, Girone B: i risultati della ventiduesima giornata

Nella 22esima giornata del Girone B si prendono la scena il Guidonia e il Futbol Montesacro che ferma la capolista Passo Corese.

Colpo salvezza per il Guidonia

Clamorosa vittoria per quattro a tre del Guidonia che al Comunale batte il Bf Sport in silenzio stampa. I padroni di casa si portano subito sul 2 a 0 con Franchitti e Cascio. Al 26esimo il Bf Sport spreca un calcio di rigore ben parato da Domenici, ma sull’angolo seguente arriva il gol di Grillo. Un gran gol di Cavallari al 35esimo pareggia i conti. Nella ripresa parte meglio il Guidonia ma Franchitti si fa parare un calcio di rigore da Pezzotti, ma l’attaccante si fa perdonare poco dopo trovando il 3 a 2. Traversa di Cascio e poco dopo ancora Cavallari firma il nuovo pareggio. Il Bf Sport si però male da solo all’89esimo con un clamoroso autogol su corner di Rita.

Gli altri risultati

Tris del Futbol Montesacro che supera per tre a uno il Passo Corese capolista. Caduta che non fa molto male ai coresini che mantengono un discreto vantaggio dal Fiano Romano secondo e vincente nel posticipo contro il Nomentum. Vittoria di misura della Romulea sul Castrum Monterotondo (0-1), pareggio a reti bianche fra Fidene e Settebagni. Pokerissimo dello Sporting Montesacro in casa contro il Setteville.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della 22esima giornata del Girone B

Almas-Zena 2-1

Castrum-Romulea 0-1

Fidene-Settebagni 0-0

Guidonia-Bf Sport 4-3

Passo Corese-Futbol Montesacro 1-3

Sporting Montesacro-Setteville 5-1

Amatrice-Poggio Mirteto 2-0

Fiano Romano-Nomentum 1-0

Guarda qua la classifica aggiornata del girone B