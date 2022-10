Promozione, Girone B: i risultati della terza giornata

Al termine della terza giornata del Girone B del campionato Promozione a punteggio pieno c'è solo il Bf Sport (quota 9 punti).

Sorpresa Real San Basilio

La sorpresa della terza giornata è il Real San Basilio. La formazione neopromossa infatti conquista la sua seconda vittoria in tre partite. L'ultimo turno ha visto il San Basilio battere per 4 a 2 il Grifone Gialloverde in trasferta. A segno ancora Martorelli, autore di una doppietta. Oltre ai gol dell'attaccante in rete anche Cialucco e Jacopo Nuovo.

Le altre partite

Il Bf Sport fa suo il derby contro l'Amatrice. Cade il Passo Corese contro il Futbol Montesacro, mentre lo Sporting Montesacro fa zero a zero contro il Settebagni.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della terza giornata del Girone B

Amatrice-Bf Sport 0-2

Grifone Gialloverde-Real San Basilio 2-4

Passo Corese-Futbol Montesacro 1-4

Sporting Montesacro-Settebagni 0-0

Sant'Angelo Romano-Poggio Mirteto 1-2

Nomentum-Riano 2-0

Athletic Soccer Academy-Cantalice 1-1

Valle del Peschiera-Tor Lupara 1-0

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B