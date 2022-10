Promozione, Girone B: i risultati della seconda giornata

Finisce la seconda giornata del Girone B del campionato Promozione con due formazioni a punteggio pieno dopo due turni e tante sorprese e prime volte.

Colpo Settebagni

Il colpo grosso lo mette a segno il Settebagni che al Gentili vince per due a uno contro il Settebagni. Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio con Giulitti e raddoppia con Barricelli. Nel finale di tempo però su rigore il Passo Corese accorcia le distanze. Gli ospiti nella ripresa spingono ma restano in 10 e il Settebagni esulta per i tre punti.

Gli altri risultati

Primi punt in Promozione per il Real San Basilio che batte per due a uno in casa il Sant'Angelo Romano. Dopo essere passato in svantaggio il Real San Basilia esulta grazie alla rimonta targata Soddimo e Martorelli. Tris in trasferta della capolista Sporting Montesacro, mentre vince di misura il Bf Sport che vola in vetta.

Tutti i risultati

