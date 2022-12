Promozione, Girone B: i risultati della nona giornata

In attesa dei tre posticipi che chiuderanno la nona giornata del Girone B, il Settebagni vince ancora e blinda il primo posto in classifica mettendo pressione al Poggio Mirteto.

Vittoria Settebagni

Il Settebagni di Laurentini vince ancora. I biancorossi al Gentili piegano per due a zero il Bf Sport. Il primo tempo si chiude sullo zero a zero con le due difese che hanno la meglio sui due attacchi con i portieri mai impegnati. Nella ripresa il Settebagni prende in mano la partita e al 67esimo Mari con un semplice tapin sblocca la partita. La formazione di Rieti si sbilancia in avanti e all'87esimo i biancorossi chiudono i conti con Mariotti che prima trova la parata del portiere ma sulla respinta fa il due a zero che scrive la parola fine all'incontro.

Gli altri risultati

Il Grifone Gialloverde vince per tre a zero lo scontro diretto contro il Passo Corese. Vittoria importante del Cantalice sul campo del Futbol Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della nona giornata del Girone B