Promozione, Girone B: i risultati dell'ottava giornata

L'ottava giornata del Girone B del campionato Promozione si chiuderà col posticipo delle 17:30 fra Grifone Gialloverde e Amatrice, nel frattempo il Settebagni blinda il primo posto.

Settebagni primo

Vittoria importante e pesante del Settebagni capolista del Girone. La formazione di Laurentini si impone per tre a zero sull'Usai casa del Futbol Montesacro. Gli ospiti in 35' fanno tre gol e chiudono la partita. Una prova di forza del Settebagni che apre le marcature con Merciari che su cross di Ragaglini arriva sul secondo palo e trovando la rete dell'uno a zero. Sale poi in cattedra Mercurio autore di due grandi parate che hanno mantenuto la porta inviolata. Scampato il pericolo il Settebagni ha chiuso i conti con i gol di Barricelli in semirovesciata e poi sempre con Merciari con un sinistro sul secondo palo dal limite dell'area. Gli ospiti creano e sprecano le occasioni per arrotondare il risultato mentre nella ripresa il ritmo cala e il Settebagni gestisce. Nel secondo tempo si segnala solo l'espulsione di Grimi del Futbol.

Gli altri risutati

Clamorosa vittoria del Sant'Angelo Romano che supera per sette a uno il Passo Corese. Il Poggio Mirteto vince il big match contro lo Sporting Montesacro.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'ottava giornata del Girone B