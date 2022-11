Promozione, Girone B: i risultati della settima giornata

In attesa dei posticipi, la settima giornata del Girone B del campionato Promozione a regalato diverse sorprese. Fra queste la roboante vittoria del Tor Lupara contro il Futbol Montesacro.

Pokerissimo Tor Lupara

Al Mammoliti è un Tor Lupara travolgente contro il Futbol Montesacro con i padroni di casa che mettono a segno 4 reti in meno di 20 minuti. Il Tor Lupara sblocca la partita su calcio di rigore procurato da Cirillo travolto da Oliva e realizzato da Falcinelli. Dopo è il turno di Marini che di testa da corner fa due a zero. Si apre adesso il Cirillo show: l'attaccante classe 2001 con un bel numero dentro l'area calcia debolmente ma Oliva buca l'intervento ed è tre a zero e poi approfitta di un errore del difensore, stoppa il pallone di petto dentro l'area e col destro fulmina Oliva facendo 4 a 0. A fine primo tempo sussulto Futbol Montesacro con Mari meravigliosa che controlla un pallone alzato a campanile e col sinistro batte Francabandiera. Nella ripresa arriva la tripletta personale di Cirillo che a rimorchio mette la parola fine sulla paritta.

Gli altri risultati

Il Settebagni resta in testa ma frena in casa contro il Cantalice, il Poggio Mirteto in trasferta vince per uno a zero il derby contro il Passo Coreseu ultimo.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della settima giornata