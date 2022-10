Promozione, Girone B: i risultati della quarta giornata

TNuova capolista nel Girone B del campionato Promozione. Il Bf Sport infatti frena in casa con un pareggio contro il Passo Corese e viene raggiunto in vetta dal Poggio Mirteto.

Colpo Settebagni

Colpo grosso del Settebagni che in casa rimonta il Valle del Peschiera e sale a -2 dalla vetta della classifica. Al Gentili la formazione di casa passa in svantaggio per via dello splendido colpo di testa di Colasanti. Nella ripresa però Giulitti dà il via alla rimonta pareggiando i conti mentre nel finale è Andreoni a trovare il gol da tre punti sfruttando un cross di Paravati.

Gli altri risultati

Il Bf Sport frena in casa nel posticipo per uno a uno contro il Passo Corese, mentre il Poggio Mirteto travolge in casa per tre a uno il Grifone Gialloverde. Il Futbol Montesacro si prende il derby battendo lo Sporting Montesacro per due a uno.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della quarta giornata del Girone B

Settebagni-Valle del Peschiera 2-1

Bf Sport-Passo Corese 1-1

Futbol Montesacro-Sporting Montesacro 2-1

Poggio Mirteto-Grifone Gialloverde 3-1

Cantalice-Sant'Angelo Romano 1-4

Riano-Amatrice 3-4

Tor Lupara-ASA 2-2

Real San Basilio-Nomentum 4-0

