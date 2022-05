Promozione, Girone B: Fiano Romano e Romulea allo spareggio per l'Eccellenza

Non sono bastate trenta partite per assegnare un vincitore al Girone B del campionato Promozione. Infatti Romulea e Fiano Romano finiscono il loro cammino appaiate a quota 60 punti: sarà spareggio per l'Eccellenza. Da definire il campo e la data dell'atto finale.

Romulea e Fiano allo spareggio

Vittoria agevole del Fiano Romano che supera per tre a uno in casa il Castrum già retrocesso. La formazione di mister Antoniutti trova il primo gol al 34esimo: assist De La Valle, velo di Bornivelli e tiro a giro all'incrocio di Federici. L'attaccante si ripete al 40esimo con un facile tap in. Il tris arriva nella ripresa con una sfortunata autorete di Falzini. Al 93esimo gol della bandiera del Castrum col solito Scarafile. Ha dovuto sudare la Romulea al Fiorentini contro lo Zena. I capitolini si sono imposti per 4 a 2 al termine di una vera e propria battaglia. Il vantaggio amaranto oro al 4’ con una pennellata su punizione dal limite di Ammassari. Pareggio immediato di Perrone. Nuoo vantaggio Romulea al 38esimo con Pomponi che realizzava dall’interno dell’area con un tiro angolato. All’inizio della ripresa nuovo pari con Grassi. Poi lo strappo degli ospiti con Ammassari prima e Lodi dopo che chiudono i conti e mandano la Romulea allo spareggio.

Gli altri risultati

Si salva il Poggio Mirteto pareggiando col Bf Sport. Ai playout il Settebagni nonostante la vittoria per due a zero contro il Futbol Montesacro. Vittoria esterna del Guidonia già retrocesso contro l'Almas.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'ultima giornata del Girone B

Zena-Romulea 2-4

Fiano Romano-Castrum 3-1

Poggio Mirteto-Bf Sport 1-1

Settebagni-Futbol Montesacro 2-0

Almas-Guidonia 2-3

Nomentum-Setteville 2-0

Fidene-Sporting Montesacro 1-2

Amatrice-Passo Corese 1-2

I verdetti

Ecco i verdetti del Girone B del campionato Promozione

Spareggio Eccellenza: Romulea-Fiano Romano (campo neutro)

Playout: Settebagni-Fidene e Nomentum-Almas

Retrocesse in Prima Categoria: Guidonia, Setteville, Castrum