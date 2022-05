Promozione, Girone B: i risultati della ventinovesima giornata

Al termine della 29esima giornata altro verdetto nelle zone basse della classifica del Girone B. Per il titolo e il salto in Eccellenza bisognerà aspettare l'ultima giornata con Romulea e Fiano Romano a pari punti in testa al primo posto.

Romulea e Fiano fino all'ultimo

Romulea e Fiano condividono il primo posto del Girone B con 57 punti. Gli amaranto oro in rimonta nella 29esima giornata hanno superato il Nomentum per tre a uno. A segno al Campo Roma Mastromattei, Ciccioriccio ed Ammassari. Il Fiano Romano di mister Antoniutti ha avuto la meglio con lo stesso risultato in trasferta sul campo del Setteville già retrocesso. Contro i tiburtini a segno anche il portiere del Fiano con un rinvio dal limite della propria area. In caso di arrivo a pari punti nell'ultima giornata, fra le due squadre si giocherà uno spareggio.

Gli altri risultati

Il Castrum pareggia per uno a uno contro l'Almas. Risultato che condanna la squadra di Checchi. Perde per due a zero contro lo Sporting Montesacro, il Settebagni che giocherà probabilmente il playout contro il Fidene. Almas e Nomentum ai playout. Salvo il Poggio Mirteto dopo la vittoria contro il Futbol Montesacro.

