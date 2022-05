Promozione, Girone B: i risultati della ventottesima giornata

La giornata 28 del Girone B del campionato Promozione ci regala una nuova capolista: la Romulea che fa suo il big match in trasferta contro il Fiano Romano.

La Romulea si prende il primo posto battendo il Fiano Romano per due a zero. Gli amaranto sbloccano il match grazie ad un eurogol, un grande tiro a giro di Ammassari nel primo tempo. Nella ripresa il Fiano di Antoniutti cresce crea tanto ma spreca, al contrario della formazione dell'Appio che in contropiede allo scadere con un pallonetto di Rotoloni chiude i conti e si prende il primo posto. Infatti la Romulea aggancia il Fiano a 54 punti ed è avanti anche nella differenza reti.

Soccombe il Passo Corese che resta a -3 dalla coppia di testa. La formazione di Benigni viene travolga per sei a uno sul campo dello Sporting Montesacro, giornata da dimenticare. Vittoria importante del Settebagni che ipoteca la salvezza. Al contrario del Guidonia che perde per 5 a 0 contro il Fidene ed è matematicamente retrocesso.

