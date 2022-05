Promozione, Girone B: i risultati della ventiseiesima giornata

Cambio al vertice del Girone B del campionato Promozione. Infatti il Fiano Romano è la nuova capolista dopo la frenata interna del Passo Corese contro il Castrum.

Il Passo Corese frena

Al Leprignano il Passo Corese pareggia per due a due contro il Castrum. Gli ospiti restano in 10 a metà del primo tempo e la formazione di Benigni ne approfitta nella ripresa passando in vantaggio. L'uno a zero dura poco e in contropiede il Castrum pareggia. I padroni di casa ripassano in vantaggio con Proietti ma al 95esimo su calcio di rigore Santarelli chiude i conti inchiodando il risultato sul 2 a 2.

Gli altri risultati

Il Fiano Romano batte per due a uno il Futbol Montesacro e conquista la vetta del Girone B. Frena la Romulea stoppata sull'uno a uno al Tillesi contro l'Amatrice. In rimonta lo Zena supera per tre a uno il Poggio Mirteto.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 26esima giornata del Girone B