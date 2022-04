Promozione, Girone B: i risultati della venticinquesima giornata

La venticinquesima giornata del Girone B lascia in dote un trio di pretendenti al titolo. Infatti sono le tre squadre in vetta alla classifica raccolte in due punti: Passo Corese, Fiano Romano e Romulea.

Riscatto Passo Corese

Il Passo Corese blinda il primo posto nel girone B tornando alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Il successo per la capolista arriva in trasferta sul campo del Setteville retrocesso. Il rotondo tre a zero del Passo Corese grazie alla doppietta di Pecorari, che sblocca la partita con un colpo di testa e la chiude con una demi-volée, intervellata dal gol di Ubertini. Passo Corese ancora primo dunque con 49 punti.

Gli altri risultati

Seguono il Passo Corese, il Fiano Romano e la Romulea rispettivamente a 48 e 47 punti. La formazione di mister Antoniutti sbriga la pratica Settebagni per due a zero. In trasferta il Fiano è trascinato alla vittoria grazie alle reti Federici (spelndido gol di tacco) e Moretti. La squadra di San Giovanni in casa al Campo Roma, dove Totti ha perso la Supercoppa di calcio a 8 contro la Lazio, supera invece il Fidene per due a zero grazie alla doppietta di Pomponi. Spettacolare tre a due fra Zena e Sporting Montesacro, con il Grifone avanti di tre gol nel primo tempo che rischia la beffa nel finale.Frenata per il Futbol Montesacro che pareggia in casa con l'Almas.

