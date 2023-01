Promozione, Girone B: i risultati della quattordicesima giornata

In attesa del Settebagni ospite del Grifone Gialloverde la 14esima giornata del Girone B del campionato Promozione vede l'Amatrice in testa alla classifica.

Rimonta del Real San Basilio

Il Real San Basilio batte in rimonta il Riano per 4 a 2 e trova la prima vittoria del 2023. Il Riano passa subito in vantaggio con una magia di Costa che col mancino da fuori area disegna una traiettoria che si spegna alle spalle del portiere. Sugli sviluppi di un corner il pareggio dei padroni di casa con Soddimo al 18esimo. Gli ospiti ripassano in vantaggio al 22esimo dopo che il pallone tocca la traversa e rimbalza oltre la linea di porta. Ad inizio ripresa il pareggio del San Basilio sempre con Soddimo che al volo mette in rete da distanza ravvicinata. I rossoblù spingono e passano in vantaggio con Ruggero che scappa sulla sinistra e col mancino beffa il portiere. Al Castelli chiude i conti Cialucco che in contropiede sull'ultimo pallone della partita col portiere fuori da pali si fa tutto il campo ed entra in pota col pallone.

Gli altri risultati

L'Amatrice supera per tre a zero l'ASA e si prende la testa momentanea della classifica. Punti salvezza per il Valle del Peschiera che supera per due a zero il Passo Corese.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 14esima giornata del Girone B