Promozione, Girone B: i risultati della prima giornata

Pochi gol e una sola vittoria esterna nel primo turno del Girone B del campionato Promozione. Fra le vittorie interne c'è quella del Poggio Mirteto che frena la neopromossa Real San Basilio.

Poggio Mirteto-Real San Basilio

Vittoria di misura del Poggio Mirteto che in casa batte per uno il Real San Basilio. Decisiva la rete di Del Vecchio. Mister Domenici al termine della gara spende belle parole per gli avversari al loro primo anno in Promozione: "tatticamente, tecnicamente e fisicamente San Basilio è una grande squadra! Sono certo che sarà protagonista fino alla fine".

Gli altri risultati

Nella altre partite spicca la rimonta del Settebagni ad Amatrice. La formazione di Laurentini sotto di due gol pareggia per due a due nella ripresa grazie ai gol di Karam e di Barricelli allo scadere. Vince anche il Sant Angelo Romano per due a uno contro Riano. Con i gol su rigore di Centanni in apertura e all'86esimo con la rete vittoria di Alfonsetti. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Moretti.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della prima giornata del Girone B del campionato Promozione

Grifone Gialloverde-Bf Sport 0-1

Nomentum-Futbol Montesacro 0-0

Passo Corese-Tor Lupara 1-0

Poggio Mirteto-Real San Basilio 1-0

S.Angelo Romano-Riano 2-1

Sporting Montesacro-Athletic Soccer Club 2-1

Amatrice-Settebagni 2-2

Valle del Peschiera-Cantalice 1-1

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B