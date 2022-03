Promozione, Girone B: i risultati della diciannovesima giornata

La diciannovesima giornata del Girone B sorride al Passo Corese che vola al primo posto in fuga. Infatti dopo la vittoria contro lo Zena, Italiano e compagni conservano cinque punti di vantaggio sulla prima inseguitrice ora il Poggio Mirteto.

Il Passo Corese batte lo Zena

Vittoria di forza e di carattere del Passo Corese, che da grande squadra passa sul campo dello Zena una delle squadre più in forma del campionato che arrivava alla sfida dopo cinque successi consecutivi. Il Grifone fa la partita ma a passare in vantaggio è il Passo Corese, poi ad inizio ripresa Neroni rimette il risultati in parità. Gli ospiti però aspettano il momento giusto e finalizzano le loro occasioni trovando due gol con Varsaloni prima e Palma dopo (doppietta per lui) che fanno volare i sabini in vetta al girone B.

Gli altri risultati

Frena il Fiano Romano che cade di misura in casa contro l'Amatrice, meglio lo Sporting Montesacro che strappa il pareggio contro un buon Almas (in 10 per tutto il secondo tempo) con un rigore realizzato da Nolano. Al secondo posto del Girone si erge il Poggio Mirteto che batte con un secco tre a zero il Guidonia. Pari giusto fra Bf Sport e Romulea (1-1), travolgente il Futbol Montesacro che supera per sei a tre il Setteville ultimo in classifica. Pareggio con e gol polemiche fra Settebagni e Castrum Monterotondo (3-3).

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 19esima giornata del Girone B

