Promozione, Girone B: i risultati della tredicesima giornata

Prima giornata del 2023 nel segno X per il Girone B del campionato Promozione. Quando mancano due partite al termine del turno, sono ben 5 i pareggi i sei partite.

Settebagni-San'Angelo Romano

Il Settebagni capolista si ferma sul 2 a 2 al Gentili contro il Sant'Angelo Romano. Gli ospiti passano in vantaggio sfruttando un buon inizio gara con un gol su mischia da azione di corner. Il pareggio del Settebagni porta la firma di Giulitti abile in acrobazia a spedire in reta una spizzata di testa di Ragaglini. La squadra di Laurentini prende le redini del gioco, crea ma non colpisce. Ad inizio ripresa un errore in fase di costruzione della difesa del Settebagni permette al San'Angelo Romano di raddoppiare: l'attaccante ospite è bravo a rubare palla a Dominici e battere Mercurio. Il difensore del Settebagni si riscatta poco dopo: su punizione di Merciari, Dominici effettua un colpo di testa in torsione facendo due a due. Nel finale Mercurio salva il risultato sventando una punizione velonesa degli ospiti. A 10 minuti dalla fine il Settebagni resta in 10 per un doppio giallo sventolato a Dominici.

Gli altri risultati

Vince lo Sporting Montesacro per tre a zero contro il Passo Corese. Poi tutti pareggi in attesa dei due posticipi fra cui spicca il 2 a 2 fra Futbol Montesacro e Poggio Mirteto.

Tutti i risultati

Di seguito i risultati della tredicesima giornata del Girone B