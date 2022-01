Promozione, Girone B: i risultati del quattordicesimo turno

Nel giorno della Befana sono ben cinque le partite del Girone B che vengono disputate per il campionato Promozione. Tre le sfide rinviate a causa del Covid.

Pari Romulea e Settebagni

La Romulea non accorcia la classifica e viene fermata sullo zero a zero contro il Nomentum. La formazione dell'Appio Latino viene agganciata in classifica dal Fiano Romano. Il Fiano vince con un netto 4 a 1 contro il Setteville grazie ai gol di De Simone, Bornivelli, Turchi e Federici. Spettacolare pareggio per due a due fra Settebagni e Sporting Montesacro. Lo Sporting chiude il primo tempo avanti di due gol, firmati da Antenucci e Nolano, ma nella ripresa il Settebagni pareggia con i gol di Mariotti e Gatti e sfiora anche il gol vittoria nel finale. Il Poggio Mirteto rifila un secco tre a zero al Futbol Montesacro, mentre il Castrum Monterotondo vince per uno a zero lo scontro diretto in chiave salvezza contro l'Almas.

Le partite rinviate

Rinviate per Covid tre partite del Girone B, Fra queste quella della capolsita Passo Corese che doveva andare in casa del Fidene. Rinviate a data da destinarsi anche le sfide Zena-Bf Sport e Amatrice-Guidonia.

Tutti i risultati

Di seguito tutti i risultati della 14esima giornata del Girone B