Promozione, Girone B: i risultati della ventitreesima giornata

La ventitreesima giornata del Girone B risulta un'occasione persa del Fiano Romano che non approfitta della sconfitta del Passo Corese contro il Bf Sport.

Passo Corese cade a Rieti

Il Bf Sport ha fermato il Passo Corese. Al Gudini i gialloneri hanno la meglio sulla capolista per due a zero. Decidono la partita i gol di Tolomei che sblocca l'incontro e che poi serve l'assist a Cavallari la rete del due a zero definitivo. La seconda sconfitta consecutiva non fa tanto male alla formazione di Benigni che resta al comando del Girone B a +4 dalle inseguitrici.

Gli altri risultati

Non coglie l'occasione di accorciare in classifica il Fiano Romano. La formazione di Antoniutti a causa di un avvio horror cade in casa dello Zena Montecelio. Il Grifone in cinque minuti realizza due gol con Neroni (bel destro al volo ad incrociare) e Libertini. A nulla serve la punizione di De La Vallee che accorcia le distanze nel finale. Vince ancora la Romulea per due a uno contro il Guidonia con la formazione dell'Appio che sale a -5 dalla vetta. Il gol del giovanissimo Ceraudo regala il successo in rimonta al Settebagni contro l'Amatrice. Scarafile con una tripletta trascina alla vittoria il Castrum contro il Setteville.

