Promozione, Girone B: i risultati della diciottesima giornata

La diciottesima giornata del Girone B ha regalato tanti gol ed emozioni. Fra le partite più attese c'era il derby gra Guidonia e Zena Montecelcio vinto col brivido dal Grifone.

Lo Zena si prende il Derby

Il Derby fra Guidonia e Zena è terminato 2 a 1 per i rossoblù, ma il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Infatti gli ospiti dopo essere andati avanti per due a zero con i gol di Trecca e Simonetta, subiscono il gol di Franchitti che riapre il derby. Lo Zena cestina un calcio di rigore, che porterà poi alle espulsioni di Trecca e Chingari (rispettivametee attaccante e portiere dello Zena e del Guidonia) e nel finale, al 92esimo, soltanto il palo interno colpito da Cascio nega loro il pareggio.

I risultati delle altre partite

Torna al successo dopo tre sconfitte di fila la Romulea che con un gol per tempo si libera della pratica Futbol Montesacro. Di Amorosino e Pomponi i gol vittoria. Vince e riallunga in classifica il Passo Corese che il Nomentum grazie ad un gol di Italiano. Il Settebagni in scioltezza supera il Setteville con un netto tre a uno in trasferta. Emozioni e gol non sono mancate in Sporting Montesacro-Bf Sport 4-3 con i padroni di casa in 10 dal 35esimo che completano la rimonta con Borrelli in due minuti nel finale di partita. Qui lo sfogo del vicepresidente dei gialloneri. Rinviata Amatrice-Almas causa neve.

Tutti i risultati

A seguire il quadro di tutti i risultati della 18esima giornata del Girone B

